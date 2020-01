Giroud à l’Inter de Milan, il y a comme un hic

Annoncée comme quasi bouclée en milieu de semaine, la venue de l’international tricolore Olivier Giroud à l’Inter pourrait finalement ne pas se produire. L’accord est conclu avec le joueur, et les négociations avec Chelsea ont été encourageantes, mais la condition qui devait amener les responsables nerazzurri à se renforcer en attaque pourrait ne pas être remplie. Selon Sky Sport Italia, ces derniers comptaient se séparer de Matteo Politano pour libérer une place en faveur du Français dans le secteur offensif. Or, l’échange impliquant l’ailier Italien et le Romain Leonardo Spinazzola est en passe de capoter.

Giroud s’éloigne, Eriksen se rapproche ?

Les dernières informations émanant d’Italie indiquent que les deux clubs concernés ne se sont pas entendus sur les différents termes de ce troc. Un énième rebondissement n’est pas à exclure, mais la tendance est clairement à une fin des pourparlers. Un dénouement qui impacterait donc l’intérêt des Lombards envers l’attaquant de Chelsea. D’autant plus que la piste menant à Christian Eriksen apparait comme plus prioritaire, même si les deux joueurs n’évoluent pas au même poste. Tout comme Giroud, le Danois a déjà son aval pour s’engager avec l’actuel deuxième de la Serie A. À noter par ailleurs que la signature du Mancunien Ashley Young est imminente. L’Anglais a passé vendredi sa visite médicale chez les Nerazzurri.