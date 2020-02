Giannelli Imbula et Lecce se séparent à l'amiable (officiel)

Giannelli Imbula n'est plus un joueur de Lecce. Le club de Serie A a annoncé la résiliation à l'amiable du contrat du milieu de terrain international congolais. Arrivé en toute fin de Mercato l'été dernier en provenance de Stoke City (Championship) sous forme de prêt, l'ancien Guingampais et Marseillais n'aura disputé que quatre rencontres (pour un but inscrit, en Coupe d'Italie) avec la formation des Pouilles, à la lutte pour le maintien dans l'élite italienne.

Sous contrat avec les Potters jusqu'en juin 2021, Giannelli Imbula (27 ans) avait un temps suscité l'intérêt du Lokomotiv Moscou. Pour rappel, la période des transferts s'est fermée en Russie hier vendredi.