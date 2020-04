Gianluigi Buffon va prolonger à la Juventus

A 42 ans, Gianluigi Buffon n’est pas encore prêt à raccrocher les gants. Selon une information divulguée par le Corriere della Sera, l’ancien portier du PSG a bien l’intention de repartir pour une autre saison. Toujours sous les couleurs de la Juventus de Turin. Le chevronné gardien de but, à plus de 1200 matchs en pro, ne se voyait pas dire adieu au football après une saison inachevée et tronquée par un maudit virus. Et peu importe si c’est dans la peau d’un numéro 2, vu qu’il n’est que le remplaçant du Polonais Wojciech Szczesny depuis son retour dans le Piémont.

Buffon rêve toujours de la C1

Buffon n’est pas rassasié et cela s’explique par la poursuite d’un objectif qu’il n’a pas encore pu accomplir, à savoir la conquête de la Ligue des Champions. Après avoir disputé et perdu trois finales de l’épreuve (2003, 2015 et 2017), il espère bien que la prochaine sera la bonne. Avant l’interruption des compétitions, la Vieille Dame était en course dans l’épreuve reine mais avait perdu son 8e de finale aller contre l’Olympique Lyonnais (0-1). À noter qu’outre Buffon, un autre taulier des champions d’Italie devrait signer prochainement un nouveau contrat, en la personne de Giorgio Chiellini.