Geoffrey Serey Dié retourne à Neuchâtel Xamax (officiel)

Geoffrey Serey Dié revient à Neuchâtel Xamax. Le milieu de terrain ivoirien s'est engagé jusqu'à la fin de la saison, annonce mardi sur son site officiel le club suisse, 9eme de Super League à la trêve. Le joueur de 35 ans avait déjà porté le maillot Rouge et Noir lors de la seconde partie de la saison dernière, en prêt du FC Bâle. A son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, il avait mis un terme à son contrat avec le FCB. Le champion d'Afrique 2015 s'était alors engagé au FC Aarau (10 matches en Challenge League, D2). Libre depuis le 1er janvier, Serey Die reprend les entraînements dès à présent à Neuchâtel. « C'est un joueur qui va nous apporter son expérience et son agressivité. Comme il connait très bien le championnat et l'équipe, il n'aura besoin d'aucune période d'adaptation », a salué l'entraîneur Joël Magnin.Pour rappel, Neuchâtel Xamax avait déjà enregistré la semaine passée le, libre depuis un passage peu concluant à l'Etoile sportive du Sahel.