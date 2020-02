Gen Shoji (Toulouse) rejoint le Gamba Osaka (officiel)

A peine plus d'un an après son arrivée, Gen Shoji quitte Toulouse. Souvent utilisé lors de la phase retour de l'exercice 2018-19, le défenseur de 27 ans n'est ensuite apparu que 45 minutes cette saison - face à Angers fin septembre (0-2) -, la faute à des pépins physiques.Son départ vers le Gamba Osaka a en effet été officialisé ce lundi par le club haut-garonnais. Un transfert rendu possible par le fait que le marché des transferts nippon ne sera clôturé qu'en mars.