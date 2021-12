Gareth Bale vers un retour en Angleterre

Gareth Bale a passé la saison dernière en prêt avec Tottenham mais est revenu au Real Madrid avant cette campagne, qui jusqu'à présent, a été marquée par des blessures. Le Gallois a participé aux trois premiers matches du Real Madrid mais n'a plus joué depuis, se blessant au genou avant de reprendre l'action avec le Pays de Galles et de se blesser au mollet.

Retour à l'envoyeur pour Bale

Bale est maintenant proche d'un retour sur le pré, et il pourrait bien avoir plus d'opportunités sous la direction de Carlo Ancelotti au fil de la saison, mais son temps au Santiago Bernabeu a une date d'expiration. Le contrat du vétéran expire à la fin de cette saison et il est extrêmement peu probable que le Real Madrid le renouvelle, quoi que Bale fasse d'ici là. Cela signifie qu'il deviendra un joueur libre cet été, et il semble que Tottenham pourrait le faire revenir une deuxième fois. Selon le journaliste Ekrem Konur, Antonio Conte serait heureux que Bale revienne et le conseil d'administration de Tottenham serait d'accord. Bale serait, bien sûr, disponible gratuitement, et à ce stade de sa carrière, et compte tenu de ses récentes blessures, il devrait accepter un salaire réduit. Le Gallois a marqué 16 buts toutes compétitions confondues pour Tottenham la saison dernière, et il semble qu'il pourrait revenir alors qu'il approche de la fin de sa carrière.