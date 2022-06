La rumeur Gareth Bale à Getafe n’a pas fait long feu. Non, l’expérimenté ailier gallois ne rejoindra pas le club de la banlieue madrilène après l’expiration de son bail avec le Real. Au lieu de cela, il devrait retourner en Angleterre. Une écurie de Premier League commence à se détache pour sa signature.

Bale devrait avoir l’embarras du choix

Si l’on en croit une information de The Guardian, c’est Aston Villa qui serait le mieux placé aujourd’hui pour enrôler le brillant gaucher. Steven Gerrard, qui a déjà mis la main sur Philippe Coutinho et Boubacar Kamara, veut renforcer encore plus son effectif en faisant venir à Villa Park un joueur de classe internationale. La perspective de se relancer en Angleterre et sous les ordres d’un technicien très ambitieux a de quoi séduire Bale. A fortiori à quelques mois du Mondial, qu’il tient à disputer dans les meilleures conditions possibles.

Sur ce dossier, Aston Villa devrait tout de même avoir de la concurrence. Tottenham n’a pas abandonné l’idée de récupérer son ancien protégé, même si le dernier passage de ce dernier chez les Spurs n’a pas été très concluant. Enfin, le nouveau riche Newcastle United se verrait bien faire de Bale sa nouvelle tête de gondole.