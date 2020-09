« Gareth Bale mérite une statue au Real Madrid »

Gareth Bale se trouve toujours au Real Madrid, alors qu’il n’entre plus du tout dans les plans de Zinédine Zidane. Le Gallois n’est plus utilisé chez les Merengue, et on l’empêcherait également de signer ailleurs selon les révélations qu’il a lui-même faites il y a quelques jours. Une situation peu enviable et qu’il ne mérite pas, d’après ce qu’a déclaré Andros Townsend, un de ses anciens coéquipiers chez les Spurs de Tottenham.

« Difficile de blâmer Gareth Bale »

Interrogé lors d’un Live Vidéo avec ITV Sport, l’ex-international anglais a déclaré que Bale est traité de manière trop sévère, aussi bien par les dirigeants du Real que par les socios de l’équipe. «Je ne suis pas d’accord avec les singeries de Gareth Bale, ce qu’il faisait dans les gradins, jouait au golf et essayait intentionnellement de déranger ses employeurs. Mais, quand on voit ce qu’il a fait pour ce club de football… les buts en finale de la Ligue des champions contre l'Atletico Madrid, les deux buts contre Liverpool en leur faisant gagner une autre C1, il mérite une statue, a déclaré Townsend. Au lieu de cela, il est maltraité par les fans, par les médias, par le club. Après tout cela, il a accepté de partir er en Chine, puis à la dernière minute, il a reçu un appel : "Non, tu n'y vas pas, reviens au Real, nous te voulons ici. Et puis après, il ne joue toujours pas, il subit toujours des abus, le club continue d’alimenter la polémique. Du coup, je ne le blâme donc pas pour la façon dont il agit maintenant et abandonne. Il est juste assis sur son contrat ».

Dernièrement, le nom de Bale a circulé du côté de Manchester United. Le gaucher aurait accepté de changer d’air, mais le club anglais tarde à faire une approche concrète. « J'aimerais voir Gareth Bale de retour en Premier League, a confié Townsend. Il n’a que 31 ans, il a donc de nombreuses années à offrir et il est un talent de classe mondiale, alors ce serait formidable de le voir revenir à ce qu’il fait de mieux. »