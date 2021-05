Gareth Bale, libéré mais pas délivré

Libéré de l'emprise de Zinedine Zidane qui l'avait pris en grippe au Real Madrid en le placardisant sévèrement, Gareth Bale réalise une saison intéressante du côté de Tottenham. Toujours sous contrat avec le Real Madrid où il perçoit un salaire gargantuesque de 17 millions d'euros par saison (le plus gros du club merengue actuellement), Bale pourrait finalement rester un an de plus à Londres selon les révélations du Daily Mail.

Et si Bale restait à Tottenham ?

La publication anglaise explique ainsi que Tottenham a négocié l'été dernier, avec le Real Madrid, une option prioritaire visant à prolonger le prêt de Gareth Bale pour une année supplémentaire. Cette option est bien sûr tributaire de l'accord du joueur, dont le bail avec les Merengues expire en 2022. Pour rappel, les Spurs sont toujours à la recherche de leur nouveau manager en vue de la saison prochaine, Ryan Mason assurant l'intérim pour le moment. Reste à savoir ce que le futur coach des Lily Whites aura à dire sur ce dossier