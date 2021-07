Gameiro fait son retour en Ligue 1

Le RC Strasbourg s’apprête à réaliser un joli coup sur le marché des transferts en mettant la main sur son ancien sociétaire, Kevin Gameiro. Selon L’Équipe, le come-back de l’attaquant à La Meinau est en passe de se concrétiser. Il retrouverait ainsi un club qu’il avait quitté il y a de cela treize ans.

Gameiro a opté pour un retour à la maison

Gameiro s’engagerait pour une durée de deux saisons avec la formation alsacienne. Il a préféré cette solution, plutôt que celle qui le verrait atterrir à l’OM. Il y a quelques semaines, des contacts avaient été noués avec les dirigeants phocéens, mais il a préféré ne pas donner suite à cette piste.

Celui qui a porté le maillot de l’équipe de France à 13 reprises, en passant également par le PSG, se produisait depuis huit ans en Espagne. A Séville, à l’Atlético et à Valence, il n’a cependant jamais été un titulaire indiscutable et a passé le plus clair de son temps sur le banc. Un retour en France s’expliquerait par sa volonté du retrouver du temps de jeu et finir sa carrière en beauté.