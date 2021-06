Galtier et le LOSC vers un clash

L’histoire entre Christophe Galtier et le LOSC est bel et bien finie. Le technicien champion de France est toujours en attente de sa lettre de libération pour pouvoir s’engager avec l’OGC Nice. Or, le club nordiste et son président Olivier Létang tardent à la lui a offrir. Ce dernier croit toujours pouvoir conserver son entraineur en se basant sur le contrat de ce dernier qui court jusqu’en 2022. Néanmoins, « Gallette » n’a nullement l’intention de revenir sur ses pas d’après ce que révèle L’Equipe dans son édition du jour.

Le torchon brûle entre Galtier et Létang

Pour enrôler Galtier, l’OGCN doit payer 10M€ en guise d’indemnité de transfert. Mais, c’est un montant que les Azuréens ne sont pas vraiment disposés à débourser. D’où l’impasse. L’ancien coach de l’ASSE pensait pouvoir s’en aller sans contrainte au vu des services qu’il a rendus aux Dogues. Manifestement, la direction lilloise n’est pas de cet avis. La relation entre les deux parties commence même à sérieusement se détériorer. Létang reprochant à Galtier de ne l’avoir prévenu de son départ qu’au dernier moment, tandis que l’entraineur affirme qu’il lui en a touché un mot dès le mois de février dernier.