Gabigol (Flamengo) se verrait bien à Liverpool

Gabigol revela vontade de jogar na Premier League

"Combina técnica, força e velocidade" ▶️ https://t.co/TGtRFFSft4 pic.twitter.com/C9HQJLJBtp



— globoesportecom (@globoesportecom) December 6, 2019

Un joueur que Gabigol, 23 ans, admire énormément : « Firmino est génial, je l'admire vraiment. Il réussit depuis de nombreuses années en Europe. C'est un puissant attaquant et il a été formidable pour le Brésil. Il est une inspiration que j'apprécie. Ce serait un plaisir de jouer avec lui. Peut-être pourrions-nous faire équipe pour le Brésil à l'avenir et Liverpool est une équipe pour laquelle tout le monde veut jouer. », a confié Gabigol pour The Sun.et ne reviendra sans doute pas à Flamengo une fois son prêt expiré à la fin de l’année. Son cas est donc ouvert à toutes les spéculations...