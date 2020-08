François Kamano rejoint le Lokomotiv Moscou (officiel)

Acquis depuis plusieurs jours, le transfert de François Kamano de Bordeaux au Lokomotiv Moscou est devenu officiel ce lundi. Le club russe a annoncé la signature de l'attaquant international guinéen, qui s'est engagé jusqu'en juin 2025 contre une somme estimée à 5,5 millions d'euros. "C'est un nouveau défi. Je veux aider l'équipe à atteindre tous les objectifs fixées pour cette saison. Avant de déménager, j'ai regardé plusieurs matchs du Lokomotiv, je connais quelques joueurs. Dans un proche avenir, j'apprendrai à mieux connaître tout le monde. Je veux intégrer l'équipe dès que possible et jouer autant de matchs que possible, jouer mon meilleur football et aider le Lokomotiv", a déclaré François Kamano après sa signature. Auteur d'un seul but en onze apparitions la saison dernière en Ligue 1, l'ancien Bastiais va tenter à 24 ans de relancer une carrière quelque peu enlisée.