Fousseny Coulibaly prolonge de trois ans à l'Espérance de Tunis (officiel)

مدد اللاعب فوسيني كوليبالي عقده مع الترجي لمدة ثلاث سنوات إضافية



Fousseny Coulibaly extended his contract with Esperance for three more years



Fousseny Coulibaly a prolongé son contrat avec l'Espérance pour trois années supplémentaireshttps://t.co/tzpduohUPK pic.twitter.com/icsBcOE2hO