Formé au PSG, Nicolas Anelka a failli rejoindre l'OM

Considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, Nicolas Anelka est un joueur estampillé Paris Saint-Germain. L'ex-international français a été formé dans la capitale avant de rejoindre Arsenal, où il a éclos au plus haut niveau européen. Avant son explosion, l'Olympique de Marseille était pourtant parvenu à le convaincre de signer. Rolland Courbis, entraîneur du club à l'époque, a expliqué cette anecdote dans un live Instagram pour le média Le Phocéen.

L'OM avait convaincu Anelka

"Au printemps 98, je rencontre Anelka et ses proches à Monaco, a expliqué Courbis. Il est dans une période où ça ne va pas du tout à Arsenal, il demande à partir et ne s'entend pas avec Wenger. Le club est OK. On fait les efforts qu'il faut, on arrive à le convaincre et on se met d'accord sur un contrat. On se laisse tous quelques jours de réflexion. Et je sais pas si le fait d'être convoité lui redonne confiance, mais 3-4 jours après, il marque deux buts avec Arsenal, il s'impose dans l'équipe, ils font le doublé et il marque en finale de la coupe".