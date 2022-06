Foot : Diego Godin quitte l'Atlético Mineiro à l'amiable

"L'Atlético et Diego Godin ont convenu d'une résiliation de contrat à l'amiable", a annoncé lundi sur Twitter le club de Belo Horizonte, au nord de Rio de Janeiro. "Je pars avec la satisfaction d'avoir toujours donné le meilleur de moi-même à chaque instant, avec un grand professionnalisme, et d'avoir respecté toutes ces personnes que je n'oublierai jamais", a déclaré le joueur de 36 ans dans un message sur le même réseau social.

Godin, qui pourrait rebondir dans le championnat argentin pour engranger du temps de jeu jusqu'à la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), la quatrième qu'il disputerait aux côtés des autres légendes uruguayennes que sont Luis Suarez et Edinson Cavani, quitte le Brésil avec de pâles statistiques (neuf matchs joués en six mois) en raison notamment de blessures et de méforme.

L'ex-défenseur central emblématique de l'Atlético Madrid de Diego Simeone, avec lequel il a remporté le championnat d'Espagne 2014 et deux Ligues Europa (2012 et 2018), a tout de même eu le temps d'enrichir son palmarès d'une Supercoupe du Brésil en février en battant Flamengo. Après l'Espagne et avant le Brésil, Godin a évolué en Italie, à l'Inter puis à Cagliari, clôturant 14 années passées sur le Vieux Continent.