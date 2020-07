Florian Thauvin (OM) vendu cet été ? L'hypothèse n'est pas à écarter

Florian Thauvin aperçoit enfin le bout du tunnel. Auteur d'une saison 2019-20 quasiment blanche en raison d'une opération de la cheville droite, le champion du monde 2018 a repris les chemin des terrains à l'occasion des matchs de préparation disputés par l'Olympique de Marseille. L'ancien Bastiais pourrait d'ailleurs enchaîner dès ce vendredi, lors d'un match amical de gala disputé face au Bayern Munich (16h00). Sportivement, l'ailier phocéen est donc en train de monter en puissance. Mais cela ne signifie pas pour autant que son avenir à court terme s'écrira forcément sur la Canebière.

Des clubs italiens suivent Thauvin

En effet, Thauvin n'a toujours pas prolongé son contrat, qui court jusqu'en juin 2021. Récemment nommé « Head of football » de l'OM, Pablo Longoria devrait d'ailleurs rapidement se pencher sur ce sujet, car l'international français jouit encore d'une belle cote sur le marché et le voir partir gratuitement dans un an ne fait sans doute pas partie des plans de la direction olympienne, qui doit absolument assainir ses comptes. Les dirigeants ciel et blanc seraient-ils disposés à vendre le joueur de 27 ans dès cet été, pour récupérer une indemnité de transfert et alléger leur masse salariale ? Ce n'est pas impossible.

D'après L'Equipe, plusieurs clubs européens (parmi lesquels des écuries italiennes) suivraient de près les performances de l'ex-Magpie, et pourraient passer à l'offensive avant la fin du Mercato. « Certains clubs pourraient se positionner fin septembre, sur des montants autour de 15-20 M€, » a ainsi révélé une source au quotidien sportif.

