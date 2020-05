Florian Maurice débarque à Rennes (Officiel)

Après un long séjour dans son club de cœur de l’Olympique Lyonnais, Florian Maurice s’offre un nouveau challenge. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l’ancien international s’installe du côté de Rennes. À travers un communiqué, le club breton a confirmé ce vendredi qu’un accord a été trouvé pour sa venue. La collaboration débutera concrètement le 3 juillet prochain.

[COMMUNIQUÉ]⁰⁰ Le Stade Rennais F.C. a le plaisir de vous annoncer avoir trouvé un accord avec Florian Maurice comme Directeur Technique. Son arrivée sera effective au plus tard le 3 juillet prochain.



« Un rôle taillé à sa mesure »

Maurice va apporter tout son vécu de recruteur aux Rouge et Noir. Le SRFC n’a d’ailleurs pas manqué de souligner qu’il s’agit d’une personne compétente et « forte d’une expérience dans l’un des plus grands clubs du championnat de France ». Il a aussi été précisé que Maurice a désormais « l’ambition de démontrer ses compétences dans un nouveau rôle taillé à sa mesure. »

Pour rappel, Maurice a quitté Lyon en étant en froid avec Jean-Michel Aulas, son président. Ce dernier lui a reproché de lui avoir tourné le dos au club, malgré tout ce que l’OL lui a apporté. Tout en regrettant son départ, il a été très prompt à lui trouver un remplaçant. Bruno Cheyrou a été installé en début de semaine en tant que directeur de recrutement des Gones.