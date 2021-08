Florenzi rebondit à l’AC Milan (Officiel)

Après l’expiration de son prêt au PSG, Alessandro Florenzi n’a pas attendu très longtemps avant de se trouver un autre grand club européen où poursuivre sa carrière. L’international azzurro, fraichement champion d’Europe avec la Squadra Azzurra, a pris la direction de Milan. Il est prêté aux vice-champions d’Italie par l’AS Rome jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat à la clé.

Florenzi (30 ans) a tout pour se relancer en Lombardie. Il retrouve un championnat qu’il connait bien et aussi une équipe compétitive où il va pouvoir continuer à jouer pour les titres et aussi la Ligue des Champions. Enfin, Stefano Pioli, l’entraineur, a dû lui garantir un temps de jeu important.

🖋️ The start of a new chapter, right Ale? 📖

🖋️ L’inizio di un nuovo capitolo, giusto @Florenzi? 📖#SempreMilan #NewPlayerUnlocked pic.twitter.com/3ui409M6o3

— AC Milan (@acmilan) August 21, 2021