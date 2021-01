Florenzi clame son amour pour le PSG

Quand l'enfant de la ville éternelle adopte la ville lumière. C'est un peu l'histoire d'Alessandro Florenzi, prêté avec option d'achat par l'AS Roma lors du dernier mercato estival (qui s'est achevé en automne...). Bien intégré au Paris Saint-Germain, l'international italien brille par ses qualités offensives, même s'il reste perfectible défensivement. « Je me sens très bien ! En toute honnêteté, mes coéquipiers m'ont réservé un accueil fantastique. En très peu de temps, je me suis vraiment très bien intégré au groupe", a-t-il expliqué dans des propos retranscrits sur le site officiel du PSG.

Florenzi heureux à Paris et surpris par la Ligue 1

Épanoui en France, Florenzi laisse transparaître l'envie de s'inscrire dans la durée à Paris. "Je connaissais aussi certains joueurs avant de signer à Paris, ce qui m’a évidemment été d’une grande aide. J’ai notamment évolué avec Leandro Paredes à la Roma, et le fait qu'il parle italien m'a aidé, tout comme le fait que je parle aussi espagnol après mon séjour à Valence. Ma signature a été un moment spécial. J'ai rejoint un nouveau championnat que je ne connaissais pas, et cela m'a surpris à tous points de vue. Évidemment, apprendre le français n’est pas facile, mais j’essaie de le faire car je veux me sentir encore plus chez moi ici, à Paris. »