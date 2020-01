🧐 El Madrid estudia incorporar a Reinier

C’est un luxe qu’un club comme le Real Madrid est en capacité de se permettre. Les Merengue devraient débourser 30 millions d’euros lors du Mercato d’hiver pour s’attacher les services de Reinier Jesus en provenance de Flamengo. Avec la perspective de le laisser en gestation avec le Castilla, l’équipe réserve du Real, jusqu’à la fin de la saison. L'équipe de Raul n'a que trois points d'avance sur la zone de relégation en troisième division espagnole et huit de retard sur le Top 4, qualificatif pour les play-offs d'accession. D’après les informations de AS, le transfert de la pépite brésilienne (17 ans) pourrait être officiel dès le 19 janvier, jour de ses 18 ans. Il est en effet impossible de recruter Reinier avant sa majorité. Le joueur devrait parapher dans la foulée un contrat de cinq ou six ans. Le Real a aussi négocié divers bonus avec Flamengo pour ne pas avoir à payer l’intégralité de sa clause libératoire (35 millions d’euros).Il ne devrait en revanche pas rejoindre le Castilla immédiatement après sa signature, puisqu’il disputera le tournoi préolympique sud-américain avec le Brésil, du 18 janvier au 9 février.