Fiorentina : L'amertume de Ribéry

Franck Ribéry est actuellement un joueur libre. A 38 ans, l’ancien international français se trouve sans club après que la Fiorentina, le club où il se produisait depuis deux ans, ait décidé de ne pas prolonger son contrat. Une issue que l’intéressé n’a pas digérée, et il s’en est plaint dans un entretien à Toscana TV.

Ribéry déplore un manque de respect

« C'était dur. En deux ans j'ai tout donné parce que c'est ma mentalité. C'était compliqué parce que pendant trois ou quatre semaines je ne savais rien, a-t-il révélé avec amertume. Personne ne m'a appelé et ça veut dire qu’on m’a manqué un peu de respect. Pourtant, je n'ai jamais voulu dire du mal de personne, encore moins du club. C'est dommage de ne pas avoir continué, mais c'est la vie et c'est le football ».



L’aventure avec la Viola est donc terminée pour l’ancien Bavarois. Ce dernier s’efforce désormais de regarder de l’avant, tout en souhaitant le meilleur à l’équipe transalpine. « Même avant ma venue à la Viola, la Fiorentina était un club important. Je n'aurais jamais imaginé me battre pour rester, mais pour demain il y a le potentiel pour faire de bonnes choses. J'espère que le club reviendra à des niveaux élevés, car les supporters méritent plus ».



Le nom de Ribéry a récemment circulé du côté de Marseille. Cependant, c’est une rumeur sans fondement. Les responsables olympiens ne pensent pas vraiment à lui, et le Boulonnais a comme objectif de rester en Italie.