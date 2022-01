Fiorentina - Ikoné : "Je suis venu ici me relancer"

Après avoir disputé 150 matchs, inscrit 16 buts et délivré 26 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot de Lille, Jonathan Ikoné a pris la décision de quitter la Ligue 1. Officiellement recruté par la Fiorentina contre la somme de 15 millions d'euros, le natif de Bondy va découvrir un nouveau championnat dans sa carrière. Âgé d'à peine 23 ans, il a estimé que le moment était venu de connaître un nouveau défi, et a affirmé ses ambitions ce mardi en conférence de presse.

"Je suis ici pour montrer ma valeur, c'est la prochaine étape de ma carrière. Je suis ici pour me relancer et aider l'équipe. C'était le bon moment pour ce transfert, j'ai accompli beaucoup avec Lille, on a gagné le championnat et on s'est qualifiés en Ligue des Champions, en Europa League. La Fiorentina joue bien au football, et je suis heureux de faire partie de cette équipe", a-t-il assuré.

La validation de Mbappé

Mbappé et moi restons en contact, nous sommes amis, il m'a envoyé un message quand il a appris le transfert, il a dit que c'était une bonne décision et maintenant c'est à moi d'en faire quelque chose de grand. Je l'ai remercié pour son message", a glissé Ikoné. Estimant devoir s'améliorer dans la prise de décision lors des moments dans le dernier tiers du terrain, Ikoné a confié son désir de faire progresser l'équipe au classement : "Tout est possible. Chaque match est une chance de marquer des points et de viser les positions devant nous".

Natif de Bondy, à l'instar de Kylian Mbappé, le nouveau numéro 11 de la Viola a reconnu avoir discuté avec l'attaquant du PSG au moment de son transfert vers la Serie A. ", la Fiorentina de Vincenzo Italiano reste sur deux matchs nuls consécutifs en Serie A - face à Sassuolo (2-2) puis l'Hellas Vérone (1-1). Jeudi, la Viola recevra l'Udinese dans une rencontre qui pourrait être la première de Jonathan Ikoné avec sa nouvelle équipe (20h45).