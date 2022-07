Fin de l'aventure pour Mesut Özil avec Fenerbahçe

"Le contrat entre notre club et Mesut Özil va être résilié d'un commun accord", a indiqué Fenerbahçe dans un tweet. Arrivé il y a moins d'un an et demi à Istanbul, le joueur avait été exclu au printemps de l'effectif du club stambouliote après être entré en conflit avec sa direction. Le nouvel entraîneur de Fenerbahçe, le Portugais Jorge Jesus, avait à son arrivée début juin laissé entendre qu'il ne reviendrait pas immédiatement sur cette décision. "Je ne finirai pas ma carrière ailleurs qu'à Fenerbahçe", avait tweeté quelques jours plus tôt le meneur de jeu.

Selon plusieurs médias turcs, l'Allemand d'origine turque serait en discussions avec le club stambouliote de Basaksehir, champion de Turquie en 2020. Özil avait signé en janvier 2021 pour trois ans et demi à Fenerbahçe, après plusieurs mois de placard à Arsenal et deux ans et demi après avoir claqué la porte de la Mannschaft après une virulente polémique liée à ses origines turques. Passé auparavant par Schalke 04, le Werder Brême et le Real Madrid, le joueur avait été vivement critiqué en Allemagne après avoir posé avec M. Erdogan en 2018, peu avant la Coupe du monde en Russie.

Dénonçant des attaques "racistes", il avait annoncé prendre sa retraite internationale après ce Mondial. Fenerbahçe, l'un des trois grands clubs stambouliotes, a terminé deuxième de la Süper Lig cette saison derrière Trabzonspor. Le club n'a plus remporté le championnat de Turquie depuis 2014.