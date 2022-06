L’Espérance de Tunis s’est engagé à payer le montant du transfert de Saber Bougrine (~500K€) à son ancien club Neftchi Bakou avant le 30 juin 2022. Le paiement du transfert évitera au club une sanction d’interdiction de recrutements.

— Ahmed Adala - Scoulino (@AdalaAhmed1) June 15, 2022

. Alors que le club sang et or a annoncé le retour aux manettes de Nabil Maaloul et prépare son mercato,. Et celles-ci ne sont pas négligeable, puisque les quintuples champions de Tunisie en titre se voient frappés d'une interdiction de recrutement pour les trois prochaines périodes de transfert. La raison ? L'Espérance a été reconnue coupable de non-règlement des indemnités dues de la formation azérie de FK Neftchi Bakou dans le cadre du transfert du joueur marocain Sabir Bougrine.La formation de Bab Souika a maintenant jusqu'au 30 juin pour régler son ardoise et voir la sanction levée.