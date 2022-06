L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, s'est fixé comme objectif de faire signer le défenseur de Feyenoord, Tyrell Malacia. Le latéral gauche néerlandais était en route pour Lyon, où Peter Bosz est en poste, avant qu'un appel personnel de Ten Hag ne le convainque de rebrousser chemin et aller à Old Trafford.

Une vieille cible de Ten Hag

Frank Arnesen, un dirigeant de Feyenoord, a annoncé mardi qu'une offre de United avait été acceptée pour Malacia. Dans le journal De Telegraaf, Marcel van der Kraan a aussi fait savoir que Ten Hag était déjà très intéressé par le défenseur lorsqu'il était encore à la tête de l'Ajax. "Mais Ten Hag n'a pas osé faire appel à Malacia comme renfort pendant sa période d'entraîneur de l'Ajax. En fait, il pensait qu'il était préférable ne pas sonder un vrai Rotterdamois du 'Sud' pour discuter d'un transfert". Autrement dit, il doutait du fait que cet élément puisse rejoindre un rival honni du Feyenoord.



Maintenant qu’il est en charge d’un autre club, Ten Hag n’a plus aucun obstacle pour miser sur ce jeune prodige. Il croise les doigts pour que l’opération aboutisse. Si tel est le cas, les Lyonnais risquent de l’avoir mauvaise, eux qui étaient très intéressés par la pépite batave.