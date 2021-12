Ferran Torres veut signer au Barça, confirme Guardiola

"J'ai toujours le sentiment que lorsque le FC Barcelone et le Real Madrid frappent à la porte, il est difficile de dire non", a déclaré Guardiola, lui-même ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone. "Quand il a frappé à ma porte et a exprimé son désir de départ, je lui ai dit de partir", a indiqué le technicien catalan de 50 ans. Malgré leurs difficultés financières, les Barcelonais auraient déjà formulé plusieurs offres pour l'international espagnol de 21 ans (12 buts, 22 sélections), selon les médias espagnols.

En Grande-Bretagne, la BBC et Sky ont annoncé mercredi soir que le club catalan était prêt à débourser 55 millions d'euros pour recruter Torres. Depuis son arrivée en Angleterre en 2020, l'attaquant a remporté avec City la Premier League et la Coupe de la Ligue anglaise. Il a également disputé la finale de la Ligue des champions 2021 perdue devant Chelsea. En 43 apparitions sous le maillot de City, il a inscrit 16 buts. Cette saison, il n'a disputé que sept matches en raison d'une fracture d'un pied survenue en octobre.