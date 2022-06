Ferran Torres a refusé le Real Madrid

Ferran Torres a révélé qu'il avait refusé à plusieurs reprises l'opportunité de rejoindre le Real Madrid avant de rejoindre le FC Barcelone en provenance de Manchester City. Le joueur de 22 ans a signé au Barça en janvier pour 55 millions d'euros après 18 mois passés en Angleterre, mais il aurait pu facilement jouer pour son grand rival si le moment était venu.

"Quand j'étais jeune, j'ai eu plusieurs occasions de signer au Real Madrid, mais nous avons vu que ce n'était pas le bon moment". "A un moment, j'étais à la Coupe du monde et je suis monté dans l'équipe première de Valence et je pense que ça s'est bien passé", a confié Torres. "Les autres étaient quand j'étais enfant et vous donnez plus d'importance au fait d'être plus proche de chez vous".

Torres a également parlé de sa décision de quitter Man City après une saison "compliquée", mais a admis que le choix a été facile une fois que Xavi lui a parlé. Torres a déclaré : "Ma saison a été très compliquée. D'abord, j'ai eu une blessure, qui était très grave. Ensuite, j'ai signé au Barça, qui traversait une situation très difficile. J'aurais pu rester à Manchester City et gagner de nombreux titres, mais je voulais un nouveau défi. Signer pour Barcelone est un honneur en soi, mais quand Xavi vous appelle, c'est une évidence."