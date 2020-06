Fernando Santos prolonge avec la sélection portugaise

Fernando Santos, l’homme qui a offert à l’équipe nationale portugaise son premier titre majeur en 2016, est parti pour rester à son poste pendant encore quatre ans au moins. Ce mardi, à travers un communiqué, la fédération lusitanienne de football a annoncé que son contrat a été prolongé jusqu’à l’Euro 2024. S’il reste jusqu’à cette date, le chevronné technicien aura fait dix années complètes en tant que sélectionneur de son pays. Une longévité qui sera difficile à égaler.



📝"É um privilégio servir Portugal, sempre com a ambição de ganhar".

Fernando Santos renovou até 2024 com a Seleção! 🇵🇹 #TodosPortugal pic.twitter.com/lvJkxv8JL1

— Portugal (@selecaoportugal) June 16, 2020

Il est l'homme des premières au Portugal





Outre le titre de champion d’Europe conquis en France, Santos (65 ans) a aussi mené Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers vers la victoire en Ligue des Nations, l’année suivante. Il détient également le record plus grand nombre de victoires acquises avec le Portugal. Durant son parcours d’entraineur, débuté en 1987 à Estoril, Santos a dirigé les trois plus grands clubs du championnat local (Porto, Benfica et Sporting). Il a même été le premier dans ce cas. Enfin, Santos a aussi connu un long séjour en Grèce, où il s’est également occupé de la sélection nationale (de 2010 à 2014).