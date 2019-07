Fekir s'est envolé pour Séville

Tout proche de s’engager en faveur de Liverpool, futur champion d’Europe, la saison passée, Nabil Fekir va finalement poursuivre sa carrière plus au sud, en Liga, dans les rangs du Betis Séville. Alors que le Napoli et l’AC Milan étaient venus aux renseignements dernièrement, le Lyonnais de 26 ans n’a pas souhaité patienter davantage, conquis par le club andalou et convaincu par des modalités de transfert qui incluent également son frère Yassin.

Selon L’Equipe, l’international tricolore, qui a fait ses débuts professionnels parmi les Gones en 2013, est en route pour Séville. Il y est attendu ce lundi afin de passer la visite médicale préalable à la signature de son nouveau contrat. Un bail de cinq ans avec à la clef le plus gros salaire jamais octroyé par le Betis, rapportent des médias locaux tels que El Desmarque et Estadio Deportivo.

Nabil Fekir persuadé de faire le bon choix en ralliant la cause du 10e club d’Espagne selon la hiérarchie du dernier championnat en date, restait à trouver un accord avec l’OL et un président Aulas réputé dur en affaire. La dimension sentimentale d’un tel départ a manifestement joué dans les négociations puisque les Rhodaniens se sont montrés relativement souples en termes de contrepartie. L’Equipe avance une indemnité "légèrement supérieure à 20 millions d’euros", assortie d'une dizaine de millions d'euros de bonus et d'un pourcentage à la revente de 20%.