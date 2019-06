Fekir n'est pas encore parti...

Il y a un peu plus d'un an, il était sur le point de s'engager avec le Liverpool FC juste avant de partir disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France. La visite médicale avait été passée, tout semblait acté, et puis plus rien... La mutation n'a jamais abouti, pour des raisons obscures, les médias anglais avançant des réticences des Reds au sujet du genou fragilisé du premier concerné, là où, en France, on évoquait plutôt une proposition revue à la baisse, après accord initial, de la part du club britannique. Et l'OL avait conclu cela d'un communiqué pas plus explicite: "L’Olympique Lyonnais informe que les négociations tripartites menées avec le club de Liverpool et Nabil Fekir pour le transfert du capitaine de l’OL n’ont pas abouti et que l‘Olympique Lyonnais a décidé de mettre un terme à cette négociation". Les Gones avaient donc tiré un trait sur une somme avoisinant les 60 millions d'euros.

Mais en cet été 2019, le capitaine lyonnais espère bien avoir à nouveau l'opportunité de plier bagage, de préférence pour un très grand club. Toutefois, rien n'est fait, bien au contraire. "Il a un bon de sortie. On n’est pas dans un monde de bisounours, il ne lui reste qu'une année de contrat", a rappelé le président sur l'antenne de RMC Sport. Une façon comme une autre pour Jean-Michel Aulas d'expliquer que son club devra se contenter d'une somme bien inférieure, si d'aventure Nabil Fekir doit partir. Mais qu'importe pour les pensionnaires du Groupama Stadium, en position de force eu égard à leur situation financière. Car les caisses sont pleines suite au départ de Ferland Mendy pour le Real Madrid, contre 48 M€ et des bonus, et en attendant le transfert imminent de Tanguy Ndombele, vraisemblablement pour Tottenham et contre 60 M€ environ.

"On a des discussions qui ne sont pas suffisamment précises pour les évoquer. Il y a des discussions avec des gens qui ne sont pas pressés de les faire aboutir parce qu’ils veulent bien négocier", assure Jean-Michel Aulas, sans doute aussi conscient que les prestations de son attaquant, au cours des derniers mois, n'ont pas permis d'en faire un joueur très courtisé. Surtout, le patron précise: "On souhaite le garder si on ne trouve pas (de quoi le remplacer)". Mais le numéro 18 semble lui avoir grand besoin de changer d'air, ses performances post-Coupe du monde traduisant sans doute un certain manque d'implication au sein de son club formateur, après avoir rêvé des pensionnaires d'Anfield, vainqueurs de la Ligue des champions au printemps dernier. Mais Nabil Fekir ne semble pas avoir mis tous les atouts de son côté, en 2018-2019, pour continuer d'attiser les convoitises de formations de ce calibre...