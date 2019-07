Fekir, direction le Betis !

L’avenir de Nabil Fekir passe sans doute par l’Andalousie ! Le Lyonnais a en effet trouvé un accord avec le Betis Séville pour un contrat de 5 ans et un salaire estime à 7 millions d’euros par an, affirme ABC. Un an après un transfert avorté à Liverpool en raison d’un problème lors de la visite médicale, c’est dans un club moins huppé que l’international tricolore devrait rebondir.

Mais le Betis est ambitieux et cette volonté de l’enrôler prouve que le Sévillan souhaite encore grimper dans la hiérarchie en Liga. Malgré plusieurs coups d’éclat, le club n’avait terminé qu’à la 10e place en Liga, avec les places européennes dans le viseur.

L’arrivée de Nabil Feki est néanmoins conditionnée au départ de Giovani Lo Celso. Après une seule saison en Espagne, la cote de l’ancien Parisien a totalement explosé et le Betis demande 75 millions pour son milieu de terrain argentin. Tottenham est sur les rangs pour l’accueillir. Dans le même temps, le Betis a beaucoup avancé dans les négociations avec l’Olympique Lyonnais qui espère a priori environ 20 à 25 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat de Fekir. Le Betis a déjà effectué une proposition en deça de cette somme mais n’en serait plus très loin. Tout est en place pour accueillir Fekir.