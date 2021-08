Federico Valverde rempile au Real Madrid

En attendant peut-être de se montrer actif sur le marché des transferts, le Real s’attèle à cadenasser ses jeunes pépites et les différents cadres de l’équipe. Suite à la prolongation de contrat de Karim Benzema, les Castillans ont aussi fait signer un nouveau bail à Federico Valverde.

Le jeune et prometteur milieu uruguayen a paraphé un deal jusqu’en 2027 avec les Merengue. Sa clause libératoire a été fixée à 1 milliard d'euros ! Une excellente nouvelle pour le joueur et aussi pour son entraineur Carlo Ancelotti. L'Italien certain de pouvoir compter sur la durée sur un élément de qualité et à même d’assurer la relève après les départs de Toni Kroos et/ou Luka Modric.

Valverde évolue avec l’équipe première du Real depuis 2017. C’est Zinédine Zidane qui l’a lancé dans le grand bain. Depuis, il a aligné 75 matches et marqué 5 buts avec cette prestigieuse formation. La saison écoulée, il a participé à 33 parties, dont 21 comme titulaire.