Feddal du Bétis au Sporting, ça se précise

Zouhair Feddal pourrait bien quitter le Bétis Séville cet été, à un an de la fin de son contrat. Mais le défenseur international marocain resterait dans la péninsule ibérique, puisque sa destination devrait être le Sporting Portugal. Selon les informations d'A Bola, le joueur de 31 ans aurait déjà donné son accord au club lisboète pour un transfert dès cet été. Le quotidien sportif évoque un contrat de quatre ans, assorti d'une augmentation de salaire d’environ 30% pour le signataire. Ne manquerait plus qu'un accord entre le Sporting et le Bétis, où Feddal, apparu à 16 reprises en Liga cette saison pour 1 but et 2 passes décisives, s'était engagé en 2017 contre la somme de 2,5 millions d'euros.