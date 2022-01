FC Séville : Martial prêté par Manchester United jusqu'à la fin de la saison

La polyvalence de Martial valorisée par le FC Séville

Martial deviendra le deuxième joueur de United à apparaître dans l'élite espagnole cette saison. Notre jeune ailier uruguayen, Facundo Pellistri, a disputé 17 matchs de championnat jusqu'à présent pour son club en, Alaves."













C'était attendu et c'est désormais officiel.. L'attaquant français n'a joué que 8 rencontres de Premier League depuis l'entame de la saison et n'entrait pas dans les plans de son entraîneur, Ralf Rangnick, du côté d'Old Trafford. Ce mardi soir, les deux clubs ont confirmé le mouvement : un prêt jusqu'au terme de la saison sans option d'achat.Le club a conclu une signature majeure et a renforcé ses options offensives, le joueur pouvant jouer soit en tant qu'attaquant, soit sur aile ou l'autre, de préférence sur la gauche, où il peut couper à l'intérieur", indique notamment le communiqué officiel du club andalou. Celui des Red Devils précise que "D'après la Cope, le montant de l'opération serait de l'ordre de 5 millions d'euros. Formé à l'OL, Martial a ensuite su se mettre en avant sous le maillot de l'AS Monaco avant de rejoindre Manchester United, lors de l'exercice 2015-2016.Avec l'ambition certaine de se relancer, à quelques mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar.