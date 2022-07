FC Séville : Koundé finalement en approche... au Barça !

Et un rebondissement de plus dans le feuilleton Jules Koundé. Il y a quelques jours, le défenseur international français était tout proche de s’engager en faveur de Chelsea. Des médias ont même affirmé qu’il avait déjà repéré sa nouvelle maison dans la capitale anglaise. Mais, aujourd’hui, il semblerait que son avenir se situerait plus du côté de Barcelone.

D’après le journaliste espagnol Gerard Romero, la donne a changé ces dernières heures concernant l’ancien Bordelais. Le FC Barcelone serait revenu dans la course in extremis et est parvenu à conclure un accord de principe avec le FC Séville. L’opération serait désormais « bouclée à 99 % ». Sachant que Chelsea avait formulé une offre de 63 millions d'euros pour l’international tricolore, on peut imaginer que le géant espagnol a fini par s’aligner sur ce prix. Ou, du moins, s’en rapprocher.

La préférence de Koundé va clairement au club catalan. Même si les Blues le convoitent depuis plus d’un an, il voudrait rallier le Camp Nou et poursuivre dans un championnat qu’il connait bien. Avec l’équipe de Xavi, il aurait aussi une place de titulaire assurée.



Koundé avait dégoupillé cette saison face au Barça :