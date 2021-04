FC Porto : Marega dans l’incertitude

A un peu plus de deux mois de la fin de son contrat au FC Porto, Moussa Marega ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Des rumeurs contradictoires fleurissent à propos de l'attaquant international malien de 30 ans, tantôt annoncé proche de signer un nouveau bail avec les Dragons, tantôt annoncé en partance pour la Turquie (Fenerbahçe) ou l'Arabie Saoudite (Al-Hilal). interrogé par le quotidien sportif O Jogo, le conseiller du joueur, Aziz Ben Aissa, fait le point sur la situation de son client.

« Je n'ai pas encore parlé aux dirigeants du FC Porto », indique l'agent de l'avant-centre, auteur du but de la victoire contre le Vitoria Guimaraes, jeudi. « Je n'ai pas encore de rendez-vous, mais bien sûr que nous discutons avec le FC Porto », a-t-il ajouté, avant de démentir les déclarations mises dans sa bouche par le site turc Sporx, selon lesquelles les négociations sur une prolongation de Moussa Marega auraient échoué. Et de conclure en ne fermant aucune porte quant à l'avenir du natif des Ulis, au FC Porto depuis cinq ans : « Tout est possible. »