FC Nantes : Le contrat de Limbombe a été résilié

En réserve depuis septembre, Limbombe quitte le club avec un bilan famélique



🚨 Le @FCNantes annonce la résiliation, d’un commun accord, du contrat d’𝘼𝙣𝙩𝙝𝙤𝙣𝙮 𝙇𝙞𝙢𝙗𝙤𝙢𝙗𝙚, à compter de ce lundi 4 avril 2022.

Le Club souhaite une bonne continuation à Anthony pour la suite de sa carrière.



— FC Nantes (@FCNantes) April 4, 2022

L'histoire entre le FC Nantes et Anthony Limbombe est terminée. Acheté plus de huit millions d'euros au FC Bruges lors du mercato estival de 2018, le Belge était sous contrat jusqu'en 2024 avec le club. Recrue la plus chère du 8ème de Ligue 1, l'ailier n'était plus apparu sous le maillot des Canaris depuis le 7 mars 2020. Dans un communiqué officiel, Nantes donne des informations très factuelles sur le sujet. "Anthony Limbombe était arrivé à l’été 2018, en provenance du FC Bruges (Jupiler Pro League) et n’aura jamais réussi à s’imposer chez les Jaune et Vert. Le FC Nantes souhaite une bonne continuation à Anthony pour la suite de sa carrière."Depuis plusieurs semaines, la Commission juridique de la Ligue de football professionnel avait exigé au club qu'Anthony Limbombe, qui s’entraînait depuis septembre avec la réserve, retrouve l’équipe première, avant la date du 5 avril. Le joueur, estimant injuste de s’entraîner avec la réserve, avait fait valoir ses droits devant ladite Commission, qui avait statué en sa faveur.en réintégrant Limbombe au groupe professionnel, pour le match face à Clermont, dimanche (2-3).Avant le match face à Clermont, Antoine Kombouaré était revenu sur le cas du joueur, en conférence de presse. "J", disait-il. Avec un total de 38 matchs sous le maillot des Canaris, Limbombe quitte donc le club en disposant d'un bilan famélique de 4 buts et 3 passes décisives.