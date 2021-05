FC Barcelone : Xavi va rencontrer Laporta

Même s'il a gagné la coupe du Roi cette saison et que son équipe du Barça reste encore très provisoirement en lice pour le titre en Liga, Ronald Koeman sent la pression monter. Recruté l'été dernier par Josep Maria Bartomeu et l'ancienne direction du club blaugrana, l'entraîneur néerlandais n'est pas dans les petits papiers du nouveau président Joan Laporta et pourrait être poussé vers la sortie dès le mois de juin prochain. Xavi pourrait rapidement lui succéder.



Depuis sa prise de fonctions à la présidence du FC Barcelone, Laporta rêve de deux choses : prolonger Lionel Messi et faire de Xavi le nouvel entraîneur de l'équipe catalane. Pour ce faire, et selon le journal Ara, l'homme fort du Barça a déjà calé une réunion avec l'ancienne gloire espagnole qui officie aujourd'hui sur le banc du club qatari d'Al-Sadd.

Xavi exige de son côté d'arriver avec son propre staff, non sans obtenir le contrôle sur différents domaines au sein du club. Quant à Joan Laporta, il aurait déjà discrètement sondé son vestiaire pour juger de l'état d'esprit général de ses troupes. Un retour de Xavi, six ans après son départ du Camp Nou, est plus que jamais dans les tuyaux.