FC Barcelone : Xavi ne compterait plus sur Piqué

La fin de l'aventure pour Gerard Piqué au Barça ? Le joueur âgé de 35 ans a connu l'époque la plus glorieuse du club catalan mais semble très proche de la sortie après un exercice 2021-2022 délicat sur les terrains. Ancien coéquipier du central espagnol, Xavi aurait en tout cas pris sa décision selon les informations de Sport. Le quotidien catalan explique en effet qu'il y a de cela deux semaines, les deux hommes auraient eu une réunion et Xavi aurait signifié à Piqué qu'il ne compterait plus sur lui pour la saison prochaine.

Les doutes importants de Xavi sur Piqué

Xavi aurait expliqué à Piqué certains de ses doutes, centrés autour de sa condition physique. Sans remettre en cause les qualités pures du central, le technicien du club catalan serait loin d'être convaincu par la fiabilité du défenseur central sur une saison complète. D'autant que le Barça devra lutter pour retrouver possiblement les sommets, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions, avec un blason à redorer. Si Piqué aurait assuré à Xavi son désir de se battre pour sa place dans l'effectif, l'ancien milieu de terrain légendaire, lui, aurait également des incertitudes sur la concentration de Piqué, pas toujours dirigée vers le terrain et les exigences du football de très haut niveau.



La source explique que Xavi voudrait que Piqué quitte le Barça d'une façon "digne". Toutefois, le contrat du défenseur central est en vigueur jusqu'en juin 2024, donc le dossier pourrait être particulièrement délicat. Andreas Christensen, en fin de contrat avec Chelsea le 30 juin, est ciblé par le club catalan, au même titre que Jules Koundé. Ce dernier dispose cependant d'un bail avec le FC Séville jusqu'en 2024 et sa valeur marchande est évaluée à 60 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt...