L'avenir d'Erling Haaland s'apprête à passer par Manchester City. Alors que certains médias anglais ont confirmé que la pépite offensive du Borussia Dortmund allait bel et bien jouer en Premier League la saison prochaine, c'est la soupe à la grimace pour certains des prétendants à l'accueil de l'avant-centre de vingt ans. C'est le cas du FC Barcelone qui avait pourtant fait des pieds et des mains pour emporter le gros lot. Déçu, Xavi a fait le bilan des courses.



Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, l'entraîneur blaugrana a accepté d'aborder le sujet, même s'il a tenu à redire que tant que rien n'était officiel, il ne voulait pas "manquer de respect aux autres projets". Pour autant il a reconnu que le Barça "n'était pas le seul bon projet" et que Manchester "City possédait de sacrés atouts". Selon Xavi, si la confirmation du fait que Barcelone a été devancé dans le dossier par les Cityzens, c'est "à cause de l'aspect financier, sans aucun doute".

Xavi a tout tenté

L'ancien international espagnol a confié avoir tout fait pour qu'Erling Haaland penche du côté catalan, avouant même qu'il était "allé à Munich plusieurs fois" pour discuter avec le clan du Norvégien. Visiblement pas suffisant pour faire changer d'avis le prodige offensif qui devrait donc rejoindre un club de ManCity au sein duquel son père a évolué dans les années 90.