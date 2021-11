FC Barcelone : Xavi est déterminé à rejoindre le club

Le futur de Xavi apparaît plus ou moins incertain. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Al Sadd, l'ancien métronome du FC Barcelone se sait courtisé par le club catalan et a affirmé sa position, ce mercredi soir. Une position totalement opposée à celle de son équipe. Le président d’Al Sadd, Turki Al-Ali, a annoncé via un communiqué qu'il ne comptait pas laisser Xavi partir vers le Camp Nou. "Nous nous félicitons de la visite de la délégation administrative du FC Barcelone, et nous apprécions et respectons cela. La position du club est claire depuis le début, nous nous engageons à garder notre entraîneur Xavi avec nous et nous ne pouvons pas le laisser partir à ce moment sensible de la saison", s'est-il exprimé.

Bloqué par Al Sadd, Xavi veut que les deux clubs trouvent un accord



Quelques heures plus tard, au micro de TV3, après le match nul entre Al Duhail et Al Sadd (3-3), c'est Xavi lui-même qui a pris la parole. Pour le natif de Terrassa, les deux clubs doivent se mettre d'accord sur l'issue du dossier, qu'il espère favorable à son départ. "Je ne sais pas ce qui va se passer. Les deux clubs discutent. Ce que je peux dire, c'est que je suis excité et impatient. Je suis une personne positive, c'est une question de bon sens. Ils doivent se mettre d'accord, ils connaissent ma position", a clamé Xavi. Ce dernier a d'ailleurs laissé quelques messages, dans l'éventualité où il serait le futur entraîneur du FC Barcelone : "On doit tous aller dans le même sens pour que le Barça gagne des matchs. On est tous très excités. On verra si ça finit par se faire mais ce serait spectaculaire".

"Els dos clubs estan encara en converses, però tinc molta il·lusió i ganes." L'entrenador de l'Al-Sadd, Xavi Hernández, ha parlat des de Doha del seu futur al Barça 👇https://t.co/zArxy8TR2V

— TV3.cat (@tv3cat) November 3, 2021





Pour le moment, le FC Barcelone est dirigé par Sergi Barjuan, entraîneur intérimaire. Il a débuté par un match nul face à Alavès (1-1), puis une victoire obtenue contre le Dynamo Kiev, mardi soir en Ligue des Champions (0-1). Reste à savoir donc, ce que donnera l'après Ronald Koeman, qui a été licencié le mercredi 27 octobre, dans la foulée d'un revers concédé face au Rayo Vallecano.