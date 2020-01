Les jours d’Ernesto Valverde à la tête du FC Barcelone sont comptés. La défaite contre l’Atlético Madrid, jeudi dernier en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et les responsables du club se sont résolus à lui montrer la porte de la sortie. Cela pourrait être fait dès la semaine prochaine à l’issue d’une réunion du conseil d’administration. Et pour assurer les commandes de l’équipe, le choix se serait porté sur Xavi, une icône du club.



De nombreuses sources concordantes émanant d’Espagne assurent que tout est ficelé avec l’ancien milieu de terrain espagnol (38 ans). Ce dernier doit juste trouver le moyen de se libérer de son engagement avec sa formation d’Al-Sadd. Et il ne peut le faire immédiatement puisqu’une finale de Coupe de Qatar l’attend la semaine prochaine. Cependant, l’intéressé est déterminé à venir. Il l’aurait assuré à Eric Abidal, le directeur sportif, et à Oscar Grau, le directeur général, à l’occasion d’un entretien informel. Et, il l’a aussi avoué à demi-mot aux journalistes qui l’interrogeaient sur cette perspective samedi à l’issue d’un match avec Al-Sadd. « C'est mon rêve d'entraîner Barcelone, je l'ai dit à plusieurs reprises dans de nombreuses interviews. Tout le monde sait que je supporte Barcelone du fond du cœur, alors oui, c'est l'un de mes rêves mais je suis concentré sur Al-Sadd », a-t-il indiqué.

🚨ÚLTIMA HORA | BANQUILLO BARÇA

Inf @SiqueRodriguez



➡️Esta tarde reunión del área deportiva culé



➡️Se van a ver todos los escenarios



➡️Una de ellas es esperar a Xavi hasta junio y darle el equipo al técnico del B, Garcia Pimienta pic.twitter.com/NYN4I19GD6



— Carrusel Deportivo (@carrusel) January 12, 2020





Un intérimaire en attendant l’arrivée de Xavi en juin ?



La principale interrogation concerne donc la date de l’arrivée de Xavi au Nou Camp. Selon El Mundo Deportivo, l’intéressé ne souhaite pas arriver en plein milieu de la saison, « par respect à Valverde ». Il voudrait également entamer son projet dans des conditions optimales. Un choix qui ne dérange pas les décideurs barcelonais. Et c’est pourquoi ils envisagent de nommer un entraineur intérimaire. Le nom qui se dégage pour cette mission est celui de Garcia Pimienta, le coach de l’équipe réserve. Quique Setien, de Gabi Milito, de Marcello Gallardo ou encore de Mauricio Pochettino sont aussi cités dans la presse, mais il y a peu de chances pour qu’un coach de renom accepte une pige de quelques mois seulement, même s’il s’agit de Barcelone.