FC Barcelone : Xavi attend que Dembélé fasse "un effort"

Lundi, Mateu Alemany, le directeur du football du FC Barcelone, a confié attendre "une réponse" de la part d'Ousmane Dembélé concernant l'offre de prolongation transmise au joueur. En fin de contrat en juin prochain, l'ailier est libre depuis samedi de négocier avec le club de son choix. Ce mardi, c'est Xavi qui a pris la parole, émettant son désir de conserver le champion du monde 2018 dans son effectif, en demandant un effort. "Je suis calme et j'attends ; maintenant cela dépend du club et d'Ousmane et de ses représentants. Simplement, la situation est la suivante : Ousmane devrait faire un effort et penser à son avenir, que le mieux pour lui serait de rester au Barça", a-t-il commenté devant la presse

"Nulle part ailleurs il ne sera plus heureux qu'ici"



Revenu à la cinquième place de Liga après son succès à Majorque dimanche (0-1), le club catalan se déplacera mercredi sur la pelouse de Linares pour le compte des 16èmes de finales de la Coupe du Roi (19h30). Le PSG serait attentif à la situation de Dembélé qui aurait demandé un salaire de 20 millions d'euros par saison afin d'étendre son contrat du côté du Camp Nou. "Je répète que j'attends qu'il fasse un effort : le projet sportif ne peut pas être meilleur pour lui, nulle part ailleurs il ne sera plus heureux qu'ici ; c'est une question de temps, on verra ce qu'il décidera", a continué Xavi, visiblement sûr de lui.

Xavi : "Dembélé est important dans le projet de Barcelone"



Cette saison, Dembélé a disputé 5 matchs en Liga, parvenant à délivrer 2 passes décisives. Comme de nombreux joueurs de l'effectif du Barça - Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Pablo Gavi, Alejandro Balde, Sergino Dest, Philippe Coutinho, Ez Abde, Pedri et Ferran Torres - l'international français a été testé positif au Covid-19.