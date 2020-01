FC Barcelone : Valverde limogé, Setién le remplace

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Ernesto Valverde n'est plus l'entraîneur du Barça. Le club catalan l'a annoncé ce lundi soir, quatre jours après une défaite humiliante en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid (2-3). Valverde avait pris les commandes de l'équipe à l'été 2017, suite au départ de Luis Enrique. En deux ans et demi, il n'est jamais parvenu à faire l'unanimité au sein des socios, malgré deux titres de champion d'Espagne successifs (2018 et 2019).

Un bilan insuffisant sur la scène européenne



Le FC Barcelone se sépare donc de son entraîneur en dépit d'une première place au classement de la Liga, à égalité de points avec le Real Madrid. Malgré ce bilan honorable sur la scène nationale, Valverde était pointé du doigt pour les deux éliminations humiliantes en Ligue des champions (remontadas face à l'AS Roma et à Liverpool), mais aussi pour son management et le manque de fond de jeu de son équipe, trop dépendante du rendement individuel de Lionel Messi.