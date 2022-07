FC Barcelone : Une nouvelle proposition pour Lewandowski

Il est la cible numéro un du FC Barcelone. Depuis le début du mercato estival, Robert Lewandowski fait saliver les recruteurs catalans qui ne rêvent que d'une chose : l'attirer au plus vite du côté du Camp Nou. Pour l'heure, le Bayern Munich se montre inflexible et ne lâche pas son attaquant à qui il reste encore un an de contrat. Le principal intéressé a pourtant dit et répété qu'il souhaitait partir, mais les exigences financières bavaroises sont là. Économe dans un premier temps, le Barça est désormais prêt à enchérir.



Et selon RMC Sport, il l'aurait même déjà fait puisque le média indique mercredi que le club du président Laporta a formulé une offre d'environ cinquante millions d'euros pour tenter de convaincre Munich de vendre son joueur. Ce montant correspond à celui qu'a fixé le Bayern. Suffisant pour faire bouger les choses rapidement ? C'est en tout cas ce qu'espère Barcelone.

Obstacle franchi



Cette avancée prouve que les Blaugrana veulent absolument engager Robert Lewandowski, eux qui avaient assuré dans un premier temps qu'ils ne dépasseraient pas la barre des quarante millions d'euros. Désormais franchi, cet obstacle pourrait laisser place à un début de négociation en bonne et due forme. De quoi enfin régler le départ de l'attaquant de trente-trois ans ?