Il aura fallu de longues semaines de tractations pour qu'enfin le Bayern Munich accepte de céder Robert Lewandowski au FC Barcelone. Contre 45 millions (plus cinq de bonus éventuels), le club bavarois a laissé filer son goleador polonais. De son côté, le Barça a su faire preuve de patience et d'abnégation pour parvenir à ses fins. Mais il a également été aidé par la persévérance d'un certain Pini Zahavi.



Le désormais célèbre agent de Robert Lewandowski a fait montre de tout son talent de négociateur afin que les deux clubs parviennent à se mettre d'accord. L'Israélien a lui aussi été le grand gagnant de l'histoire, lui qui a été récompensé de ses services à hauteur de dix millions d'euros, selon les informations de The Athletic.

Bientôt les grands débuts

Désormais joueur blaugrana, Robert Lewandowski s'est engagé pour quatre ans et portera les couleurs du FC Barcelone jusqu'au mois de juin 2026. A moins bien sûr qu'il ne décide de partir avant, histoire de renflouer une fois encore le compte de son représentant. En attendant, l'avant-centre de 34 ans pourrait débuter en Liga le 13 août prochain, à l'occasion de la première journée du championnat espagnol et de la réception du Rayo Vallecano (21h).