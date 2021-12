Depuis que Sergio Aguero a officialisé son départ à la retraite, les responsables du Barça se sont mis en quête d’un nouvel avant-centre. A chaque jour, de nouveaux noms apparaissent dans les médias catalans et le dernier à avoir été cité est celui de Sébastian Haller, le prolifique attaquant de l’Ajax d’Amsterdam. Ce dernier émerge comme une alternative à Edinson Cavani.

« Un attaquant que Xavi apprécie beaucoup »

C'est le rédacteur en chef d'Okdiario, Eduardo Inda, qui a révélé cette information lors d’une intervention lors de l'émission El Chiringuito. « Le Barça l’apprécie, a-t-il affirmé. C’est le joueur qui pourrait remplir le vide à ce poste. C'est le meilleur buteur de la Ligue des champions. Il est venu à l'Ajax de West Ham pour 30 millions d'euros. Et c'est un joueur que Xavi aime. » L’attaquant franco-ivoirien est en effet le meilleur réalisateur de la C1 avec 10 pions à son actif. Il est en outre le premier joueur de l’histoire à avoir scoré lors de chacune de ses six premières apparitions dans la compétition phare. De quoi attirer les regards des plus grands clubs du continent.