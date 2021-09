Le FC Barcelone se trouve actuellement à court d’options dans le secteur offensif. Aux départs d’Antoine Griezmann et de Lionel Messi, s’ajoutent en ce moment les indisponibilités d’Ansu Fati, d’Ousmane Dembélé, de Sergio Aguero et de Martin Braithwaite. Difficile dans ces circonstances de rester compétitif. Et ce n’est pas Ronald Koeman qui dira le contraire.

Manchester City n’envisage pas de le céder

D’ici le mois de janvier prochain, il n’y a rien que les responsables catalans puissent faire pour arranger cette situation. En revanche, dès l’ouverture du mercato d'hiver, il est question de se renforcer pour ne plus être dans l’embarras. Et, à en croire ce que révèle Sport dans son édition du jour, ils ont déjà un attaquant dans le viseur. Il s’agit de Raheem Sterling, l’ailier de Manchester City. Un prêt serait à l’étude.

Du côté de City, on n’envisage pas vraiment de se séparer de l’international anglais. Et encore moins dans le cadre d’une cession temporaire. Le club cherche actuellement à faire signer un nouveau contrat à l’ancien Red, vu que son bail actuel expire dans deux ans. Interrogé vendredi par les médias à propos du natif de la Jamaïque, Pep Guardiola s’est montré très élogieux. « Savez-vous combien de succès incroyables nous avons eu ces dernières saisons, oui ? Il aurait impossible de les accomplir sans Raheem. C'est un joueur tellement important, a-t-il tonné. Il a atteint un niveau incroyablement élevé et je dois lui dire que ce sont les normes dont nous avons besoin, pour vous, pour nous tous. Je suis tellement optimiste sur le fait qu'il fera une excellente saison ». La tâche du Barça s’annonce donc tout sauf facile.