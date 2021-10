Malgré les gros soucis financiers qu’il rencontre depuis plusieurs mois, et qui ont abouti à une baisse considérable de son plafond salariale, le Barça envisage de s’offrir un buteur de renommée internationale en 2022.

Le Barça prêt à frapper fort



Selon les révélations faites par le quotidien El Nacional, les responsables catalans ont identifié Mohamed Salah comme l’attaquant à recruter à l’issue de la saison en cours. Ce dernier n’a pas encore prolongé son contrat avec les Reds et Barcelone entend en profiter avec un raid programmé l’été prochain lorsque le Pharaon n’aura plus qu’un an de contrat du côté d'Anfield.



Salah, qui vient de franchir la barre des 100 buts en Premier League, se sent bien à Liverpool. Toutefois, l’Égyptien n’a jamais caché son désir d’évoluer en Liga. Son nom a longtemps été cité au Real Madrid, mais il se peut donc qu’il rejoigne donc finalement l’autre géant de ce championnat. A moins que cette rumeur n’ait été inventée de toute pièce pour rassurer les fans barcelonais quant aux ambitions de leur club. La vérité se dessinera dans le temps.